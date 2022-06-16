МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга сильным снижением, инвесторы оценивали озвученные на этой неделе решения таких мировых центробанков как Федеральная резервная система (ФРС) США, Национального банка Швейцарии и Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 3,14%, до 7044,98 пункта, французский CAC 40 — на 2,39%, до 5886,24 пункта, немецкий DAX — на 3,31%, до 13038,49 пункта.

ФРС США в среду ожидаемо повысила ключевую ставку — до 1,5-1,75% годовых, ее рост на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. На пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что вновь ожидает повышения процентной ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.

А ранее в четверг Банк Англии повысил учетную ставку до 1,25% с 1% годовых, это максимум за 13 лет. При этом он оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 866 миллиардов фунтов стерлингов. Кроме того, регулятор прогнозирует ускорение годовой инфляции в Великобритании — выше 11% к октябрю.

Также ранее в четверг повысил ключевую ставку и ЦБ Швейцарии — до минус 0,25% годовых с минус 0,75%, причем повышение произошло впервые с 2007 года. Регулятор не исключил, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее увеличение ставки для стабилизации инфляции в диапазоне, совместимом со стабильностью цен в среднесрочной перспективе.

Инвесторы опасаются, что жесткие меры по сдерживанию инфляции могут оказать дополнительное давление на экономические перспективы. В связи с этим наблюдается падение на фондовых рынках – так, индексы США в четверг падают на 2-4%.