МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс иены в пятницу утром падает на 1,3% по отношению к доллару на решении центробанка Японии сохранить учетную ставку на отрицательном уровне, свидетельствуют данные торгов. В Кремле оценили востребованность доллара и евро в России

По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене растет до 133,81 иены со 132,2 иены. Курс евро к доллару снижается в то же время до 1,0528 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0547 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,58%, до 104,23 пунктов.

По итогам заседания Банк Японии принял решение сохранить учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, что негативно сказалось на курсе национальной валюты по отношению к доллару. Такая динамика обусловлена разрывом в монетарной политике в этих странах — Федрезерв США резко повысил свою ставку.

ЦБ Японии считает необходимым уделять должное внимание развитию финансовых и валютных рынков и их влиянию на экономическую активность и цены в стране. Кроме того, по словам аналитика Dai-ichi Life Research Institute Ёсикио Симамине (Yoshikiyo Shimamine), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, более слабая иена помогает японским экспортерам, поскольку увеличивает репатриированную прибыль.

"Для Банка Японии может быть так, что эти преимущества перевешивают негативные аспекты более дешевой иены, такие как высокие цены на импортные товары, из-за которых люди страдают без достаточного повышения заработной платы", — добавил эксперт.