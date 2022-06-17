МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром снижается за счёт ослабления опасений по поводу препятствий для ее выплавки в Мексике на заводе ArcelorMittal, свидетельствуют данные торгов. Золото теряет в цене

По состоянию на 8.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,23%, до 4,096 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,68%, до 9074,5 доллара, алюминия — на 3,39%, до 2504,5 доллара, цинка — на 1,8%, до 3577,5 доллара.

Опасения по поводу уменьшения предложения меди на рынке в пятницу ослабли, поскольку рабочие на заводе ArcelorMittal в Мексике прекратили забастовку и вернулись к работе.

"Профсоюз, объявивший забастовку в полдень в среду, заявил в своем заявлении, что базирующаяся в Люксембурге фирма согласилась выплатить оспариваемые 10% своей прибыли более чем 3500 работникам завода в западном штате Мичоакан", — передает агентство Рейтер.