С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Максим Орешкин, что доллары являются своеобразным наркотиком, на который подсадили весь мир, и понимание этого уже происходит. Греф посоветовал компаниям воспользоваться сильным курсом рубля к доллару

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.