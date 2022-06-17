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https://1prime.ru/Financial_market/20220617/837207791.html
Орешкин сравнил доллар с наркотиком, на котором сидит весь мир
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. Помощник президента РФ Максим Орешкин, что доллары являются своеобразным наркотиком, на который подсадили весь мир, и понимание этого уже происходит. Юбилейный XXV Петербургский... ПРАЙМ, 17.06.2022
валюта, рынки, экономика, новости, доллар, максим орешкин, пмэф-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Максим Орешкин, что доллары являются своеобразным наркотиком, на который подсадили весь мир, и понимание этого уже происходит.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.