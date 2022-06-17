Курс рубля остается в боковом тренде к доллару и евро в четверг
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг слегка снижается против доллара и евро, оставаясь в боковом тренде, игроки рынка продолжают "переваривать" заявления, прозвучавшие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск повышался на 16 копеек, до 56,66 рубля, евро — на 27 копеек, до 59,28 рубля.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ "ПЕРЕВАРИВАТЬ" ЗАЯВЛЕНИЯ ФИНВЛАСТЕЙ НА ПМЭФ
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игроки российского валютного рынка продолжили анализировать в четверг заявления высокопоставленных лиц на ПМЭФ, касающиеся курсовой динамики рубля. При этом они пока, в основном, сигнализируют о сохранении прежних факторов крепости нацвалюты.
Так, глава Сбербанка Герман Греф оценил, что текущий курс рубля равновесный, в июле он еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар. При этом он добавил, что экспорт в текущих условиях становится "ядом" для российской экономики, приводя к "чрезмерному" укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство.
Также глава Сбербанка посоветовал российским компаниям воспользоваться высоким курсом рубля к доллару и начать инвестировать и покупать импортные товары, тогда и для экспорта курс станет выгодным.
Касаясь темы актуальности девалютизации (которая способствует укреплению рубля), помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что доллары — это своеобразный наркотик, на который подсадили весь мир. Самое мощное оружие США, позволяющее им доминировать и пугать другие страны, – это доллар, и у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Также ЦБ РФ считает реальным риск санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), надо уменьшать валютные позиции участников, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Это также поддерживает тренд на девалютизацию.
В итоге курс доллара повышался к рублю на 0,2%, евро – на 0,4%. А рублевая цена нефти составляет около 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Не исключено, что ближе к вечеру, как и в четверг, рубль начнет дорожать и курс закрепится около 56 рублей за доллар, оценивает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.
"Это связано с тем, что экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту для уплаты в конце июня налогов и дивидендов на 1 триллион рублей. Мы полагаем, что это позволит рублю достичь отметок 50 рублей за доллар к концу июня", — добавляет он.
В пятницу курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 рубля за доллар, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Скорее всего, экспортеры начнут активизироваться со следующей недели, так как период налоговых выплат отодвинут на 27-28 июня, ввиду чего доллар может успеть обновить минимумы 2022 года", — заключает он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220617/837209166.html