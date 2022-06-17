МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг слегка снижается против доллара и евро, оставаясь в боковом тренде, игроки рынка продолжают "переваривать" заявления, прозвучавшие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из данных Московской биржи. Орешкин сравнил доллар с наркотиком, на котором сидит весь мир

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск повышался на 16 копеек, до 56,66 рубля, евро — на 27 копеек, до 59,28 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ "ПЕРЕВАРИВАТЬ" ЗАЯВЛЕНИЯ ФИНВЛАСТЕЙ НА ПМЭФ

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Игроки российского валютного рынка продолжили анализировать в четверг заявления высокопоставленных лиц на ПМЭФ, касающиеся курсовой динамики рубля. При этом они пока, в основном, сигнализируют о сохранении прежних факторов крепости нацвалюты.

Так, глава Сбербанка Герман Греф оценил, что текущий курс рубля равновесный, в июле он еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар. При этом он добавил, что экспорт в текущих условиях становится "ядом" для российской экономики, приводя к "чрезмерному" укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство.

Также глава Сбербанка посоветовал российским компаниям воспользоваться высоким курсом рубля к доллару и начать инвестировать и покупать импортные товары, тогда и для экспорта курс станет выгодным.

Касаясь темы актуальности девалютизации (которая способствует укреплению рубля), помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что доллары — это своеобразный наркотик, на который подсадили весь мир. Самое мощное оружие США, позволяющее им доминировать и пугать другие страны, – это доллар, и у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Также ЦБ РФ считает реальным риск санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), надо уменьшать валютные позиции участников, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Это также поддерживает тренд на девалютизацию.

В итоге курс доллара повышался к рублю на 0,2%, евро – на 0,4%. А рублевая цена нефти составляет около 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Не исключено, что ближе к вечеру, как и в четверг, рубль начнет дорожать и курс закрепится около 56 рублей за доллар, оценивает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"Это связано с тем, что экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту для уплаты в конце июня налогов и дивидендов на 1 триллион рублей. Мы полагаем, что это позволит рублю достичь отметок 50 рублей за доллар к концу июня", — добавляет он.

В пятницу курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 55,5-57,5 рубля за доллар, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Скорее всего, экспортеры начнут активизироваться со следующей недели, так как период налоговых выплат отодвинут на 27-28 июня, ввиду чего доллар может успеть обновить минимумы 2022 года", — заключает он.