МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россияне с достатком предпочитают вкладывать деньги в недвижимость, но сейчас это не самый выгодный актив, следует рассмотреть возможность приобретения ценных бумаг или валюты, отметил в эфире радио Sputnik инвестиционный стратег, управляющей компании "Арикапитал" Сергей Суверов. Россиянам назвали лучший способ приумножить сбережения

По его словам, покупку квартиры многие россияне считают самым надежным способом сохранить или приумножить состояние, рассматривая недвижимость как "осязаемый" актив — однако сейчас не лучшее время для приобретения квартиры: недвижимость – это неликвидный товар.

"Вложения в недвижимость по-прежнему играют значительную роль в инвестиционных предпочтениях российских граждан. Они любят вкладывать средства в квартиры. Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит", – объяснил Суверов.

Вместо квартиры инвестиционный стратег советует присмотреться к подешевевшим ценным бумагам.

"Есть хорошая возможность приобрести акции российских компаний, которые выигрывают от сильных позиций рубля. Во-первых, они стоят не очень много (фондовые рынки в последнее время серьезно просели, – ред.). Во-вторых, они платят дивиденды", – сказал он.

Другим удачным вложением может стать покупка валюты, но это "долгий" актив, уточнил эксперт.

"Также имеет смысл часть денег вложить в иностранную валюту, потому что она сейчас немного недооценена. Хотя рубль продолжает укрепляться, но в долгосрочном плане валюта может принести выгоду", – подчеркнул Суверов.