Эксперт по инвестициям Суверов: сейчас нужно вкладывать не в квартиры, а в бумаги и валюту
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россияне с достатком предпочитают вкладывать деньги в недвижимость, но сейчас это не самый выгодный актив, следует рассмотреть возможность приобретения ценных бумаг или валюты, отметил в эфире радио Sputnik инвестиционный стратег, управляющей компании "Арикапитал" Сергей Суверов.
По его словам, покупку квартиры многие россияне считают самым надежным способом сохранить или приумножить состояние, рассматривая недвижимость как "осязаемый" актив — однако сейчас не лучшее время для приобретения квартиры: недвижимость – это неликвидный товар.
"Вложения в недвижимость по-прежнему играют значительную роль в инвестиционных предпочтениях российских граждан. Они любят вкладывать средства в квартиры. Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит", – объяснил Суверов.
Вместо квартиры инвестиционный стратег советует присмотреться к подешевевшим ценным бумагам.
"Есть хорошая возможность приобрести акции российских компаний, которые выигрывают от сильных позиций рубля. Во-первых, они стоят не очень много (фондовые рынки в последнее время серьезно просели, – ред.). Во-вторых, они платят дивиденды", – сказал он.
Другим удачным вложением может стать покупка валюты, но это "долгий" актив, уточнил эксперт.
"Также имеет смысл часть денег вложить в иностранную валюту, потому что она сейчас немного недооценена. Хотя рубль продолжает укрепляться, но в долгосрочном плане валюта может принести выгоду", – подчеркнул Суверов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220619/837224659.html