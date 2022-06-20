МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на неопределенности будущего мировой экономики, и если китайские площадки, в плюсе, то, например, японская биржа получила отрицательный "заряд" из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,03%, до 3317,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,25%, до 2157,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,05%, до 21088 пунктов.

Японский Nikkei 225 в то же время уменьшается на 1,23%, до 25644,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 6437,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 2,65%, до 2377,1 пункта.

В понедельник азиатские биржи не имеют единой динамики на фоне неопределенности будущего мировой экономики. Инвесторы опасаются за экономические перспективы, в то время как некоторые регуляторы повышают учётные ставки, пытаясь замедлить рекордную инфляцию, а другие нет, как, например, японский центробанк, оставивший отрицательную ставку по итогам заседания в пятницу.

"Неопределенность в отношении экономики США делает финансовые рынки США и Японии нестабильными, поэтому токийские акции, вероятно, будут нестабильными, пока американский рынок не успокоится", — также приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарии аналитиков Okasan Online Securities.

По итогам пятничных торгов индекс промышленных предприятий США Dow Jones (DJIA) снизился на 0,13%, до 29922 пунктов, при этом "технологичный" NASDAQ коррекционно подскочил на 1,43%, до 10798,35 пункта, а "широкий" S&P 500 увеличился на 0,22%, до 3674,84 пункта.