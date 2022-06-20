МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник коррекционно растут после падения рынков по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 1,1% на позитивном фоне после ПМЭФ

По состоянию на 15.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,63%, до 30 057 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 11 382,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,78%, до 3 704,5 пункта.

Фондовые рынки США на прошлой неделе закрылись падением. Так, Dow Jones и NASDAQ уменьшились на 4,8%, S&P 500 обвалился на 5,8%. Трейдеры оценивали перспективы американской экономики на фоне решения Федрезерва о повышении процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов.

Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС "четко нацелена на возврат инфляции к целевому показателю в 2%", что усилило опасения трейдеров относительно "ястребиной" позиции центробанка.