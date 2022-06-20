МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером в целом стабильная, показатель удерживается вблизи отметки 1840 долларов за тройскую унцию, на котировки влияет ослабление курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Курс евро ускорил рост к доллару на заявлениях главы ЕЦБ

По состоянию на 17.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,03%, до 1840,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,13% — до 21,615 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 104,36 пункта. Ослабление американской валюты как правило поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Базовую поддержку стоимости золото продолжают давать факторы геополитических рисков и инфляционного давления. Золото традиционно является более надежным активом, а также инфляционным хеджем для инвесторов.

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию вокруг ужесточения мировыми ЦБ монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. Как правило, повышение ставки поддерживает курс национальной валюты. На прошлой неделе ключевые ставки повысили Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии.

Ранее в понедельник глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что регулятор может вновь поднять свои процентные ставки в сентябре после июльского повышения, если того потребует ситуация. А позднее на неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит перед конгрессом, сперва перед банковским комитетом, а затем перед комитетом по финансовым услугам.