Индекс Мосбиржи растёт на 2,03%, до 2401,67 пунктов впервые с 31 мая
https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837237418.html
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https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837237418.html
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