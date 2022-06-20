МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая, следует из данных торговой площадки. Стоимость нефти стабильна на оценке факторов спроса и предложения

К 18.40 мск индекс Мосбиржи растёт на 2,03%, до 2401,67 пунктов.