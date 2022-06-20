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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837237696.html
Российский рынок акций вырос на 2,14%
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Российский рынок акций на закрытии торгов понедельника повысился по основным индексам более чем на 2%, следует из данных торговой площадки. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 20.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии торгов понедельника повысился по основным индексам более чем на 2%, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 2,14%, до 2404,4 пункта, а долларовый РТС — на 3,21%, до 1357,63 пункта.