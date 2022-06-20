МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии торгов понедельника повысился по основным индексам более чем на 2%, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 2,14%, до 2404,4 пункта, а долларовый РТС — на 3,21%, до 1357,63 пункта.