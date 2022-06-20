2022-06-20T19:14:32+03:00
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2022-06-20T19:14:32+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837237879.html
Курс доллара снизился на 78 копеек, евро - на одну копейку
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Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро — до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 20.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро — до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 78 копеек, составив 55,63 рубля, евро символически снизился на 1 копейку, до 58,85 рубля.