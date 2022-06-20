МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Рубль умеренно вырос в понедельник к иностранным валютам: доллар снизился до 55,63 рубля, евро — до 58,85 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на 2,14%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 78 копеек, составив 55,63 рубля, евро символически снизился на 1 копейку, до 58,85 рубля.