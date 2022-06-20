МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Акции "Новатэка" растут на 10,6% на фоне новости об отправке первой в текущем навигационном году партии сжиженного природного газа (СПГ) с Ямала напрямую на азиатский рынок, следует из данных Московской биржи. Курс доллара снизился на 78 копеек, евро - на одну копейку

К 18.22 мск акции компании растут на 10,6%, до 968,6 рубля за бумагу, впервые с 30 мая.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" напомнила, что "Новатэк" в конце прошлой недели отправил первую в текущем навигационном году партию СПГ с проекта "Ямал СПГ" напрямую на азиатский рынок.

"Компания при этом сохраняет назначенный на 2023 год срок запуска первой линии "Арктик СПГ 2", ожидает роста добычи газа в текущем году на 2-3% и в 2022 году планирует сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов", — добавила она.

Эксперт полагает, что с технической точки зрения при приближении котировок "Новатэка" к минимумам с конца февраля текущего года интерес покупателей к бумагам возрос и привел к смене краткосрочного тренда на восходящий. По её мнению, закрепление бумаг в том числе выше уровня 885 рублей говорит об актуальности сохранения краткосрочных длинных позиций с расчетом на движение в район 1000 рублей.

"О перспективе смены среднесрочного тренда можно будет говорить не раньше преодоления района сопротивления 1100-1200 рублей, в то время как сигналом в пользу возвращения к снижению стало бы закрепление ниже поддержек 885 рублей и 790 рублей", — заключает Кожухова.