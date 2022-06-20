МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в понедельник выросли на 4,2%, чуть превысив 1330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость нефти стабильна на оценке факторов спроса и предложения

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию понедельника на уровне, близком к 1350 долларам (примерно +5% к расчётной цене пятницы — 1278,3 доллара). Вскоре котировки опустились до минимальной отметки в 1292 доллара (+1%), однако затем прибавили в росте и примерно в 12.00 мск достигли максимума в 1392,4 доллара (+8,9%). Во второй половине дня цены вновь несколько снизились и к закрытию сессии в 19.00 мск опустились до 1332,2 доллара (+4,2%).

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако 15 июня — после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" — снова перешли к резкому росту. Цены впервые с 11 марта вплотную приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но так её и не достигли.