МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника коррекционным ростом после падения в пределах 5% по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли на 4,2%, выше 1330 долларов

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,5%, до 7121,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,64%, до 5920,09 пункта, немецкий DAX — на 1,06%, до 13265,6 пункта.

Прошлую неделю ключевые индексы Европы завершили падением на 4-5%, оказавшись под давлением общерыночного беспокойства за перспективы мировой экономики. Опасения трейдеров усилились после того, как Федрезерв США впервые за 28 лет повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов.

По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), которого цитирует агентство Рейтер, отсутствие важных решений мировых центробанков на этой неделе позволит фондовым рынкам стабилизироваться, "пусть и ненадолго".