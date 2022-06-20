МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Московская биржа 27 июня начнет торги на валютном рынке узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом, говорится в сообщении торговой площадки. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая

"27 июня 2022 года на валютном рынке Московской биржи начнутся торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом", — говорится в сообщении. "Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов — физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности", — добавляется там же.

Участниками торгов и их клиентам будут доступны спот и своп инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB), доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм — российский рубль (AMD/RUB), доллар США — армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум — российский рубль (UZS/RUB).

О начале торгов валютными парами дирхам ОАЭ — российский рубль (AED/RUB) и доллар США — дирхам ОАЭ (USD/AED) биржа сообщит дополнительно.

Ранее в июне директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин сообщал в интервью РИА Новости, что Московская биржа планирует в ближайшие месяцы запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. По его словам, биржа видит интерес к этим валютам.