МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы коррекционно выросли после падения на прошлой неделе

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3321,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 2160,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,5%, до 21481,95 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 2,33%, до 26370,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,47%, до 6527,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2413,8 пункта.

Инвесторы в Азии оптимистично восприняли рост американских фьючерсов после череды распродажи на фондовых рынках.

"Я думаю, что зеленый цвет, который мы наблюдаем сегодня утром, не обязательно является следствием того, что люди возвращаются к рисковым активам", — сказал агентству Рейтер стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management Керри Крейг.

По его словам, это просто нормальное поведение на фоне очень сильной распродажи, с целью получить некоторую передышку, "потому что фундаментально на макроэкономическом фронте на прошлой неделе ничего не изменилось".

Оптимизму трейдеров также способствовали комментарии главы ЦБ Австралии о том, что процентная ставка все еще находится на низком уровне и возможное ее повышение в будущем будет зависеть от экономических данных.