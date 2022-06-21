Фондовые индексы АТР растут вслед за американскими фьючерсами
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут вслед за американскими фьючерсами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18%, до 3321,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 2160,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,5%, до 21481,95 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 2,33%, до 26370,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,47%, до 6527,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2413,8 пункта.
Инвесторы в Азии оптимистично восприняли рост американских фьючерсов после череды распродажи на фондовых рынках.
"Я думаю, что зеленый цвет, который мы наблюдаем сегодня утром, не обязательно является следствием того, что люди возвращаются к рисковым активам", — сказал агентству Рейтер стратег по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management Керри Крейг.
По его словам, это просто нормальное поведение на фоне очень сильной распродажи, с целью получить некоторую передышку, "потому что фундаментально на макроэкономическом фронте на прошлой неделе ничего не изменилось".
Оптимизму трейдеров также способствовали комментарии главы ЦБ Австралии о том, что процентная ставка все еще находится на низком уровне и возможное ее повышение в будущем будет зависеть от экономических данных.
https://1prime.ru/Financial_market/20220621/837240075.html