МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
9:15 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
10:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь) 26 22
13:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
14:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
15:15 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 2,4% 0,6%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май) 0,3% 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0,2% 0,8%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (май) 5,61 млн долл 5,39 млн долл
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май) -2,4%  
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020 340 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Селигдар — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 10.06.2022) 2,55 (ао), 2,25 (ап) (9м2020) + 1,95 (ао), 2,25 (ап) (фин) — див-д 2020 4,5 (только ао, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Газпром — СД (перспективы развития системы газоснабжения и газификации субъектов РФ до 2030)    