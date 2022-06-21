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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220621/837241447.html
Российский рынок акций перешел к снижению в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника перешел к снижению после позитивного старта, следует из данных Московской биржи. К 10.06 мск индекс Мосбиржи снижается на... ПРАЙМ, 21.06.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника перешел к снижению после позитивного старта, следует из данных Московской биржи.
К 10.06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11%, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5%, до 1364,43 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" слабеет на 20 копеек, до 55,43 рубля, курс евро снижается на 61 копейку, до 58,24 рубля.