МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника перешел к снижению после позитивного старта, следует из данных Московской биржи. Курс доллара упал ниже 55 рублей

К 10.06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,11%, до 2401,77 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,5%, до 1364,43 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" слабеет на 20 копеек, до 55,43 рубля, курс евро снижается на 61 копейку, до 58,24 рубля.