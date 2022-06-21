МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня совершил мощный отскок с трехмесячного минимума. Инвесторы были рады росту котировок фьючерсов на американские фондовые индексы и активно скупали подешевевшие циклические бумаги. Российский рынок акций перешел к снижению в начале дня

Nikkei закончил день ростом на 1,84% до 26 246,31 пункта. В ходе азиатской сессии индекс демонстрировал рост на 2,5%. В начале недели индекс впервые с 16 марта опустился до минимума в 25 520,23 пункта.

Ралли носило массовый характер: бумаги 213 из 225 компонентов Nikkei выросли, 10 упали. Акции двух компаний торговались без изменений. Более широкий индекс Topix вырос на 2,05% до 1 856,20 пункта.

Американские фондовые рынки, которые в понедельник были закрыты в связи с праздником, похоже, будут расти, а фьючерсы e-mini на S&P 500 на момент написания статьи выросли в цене на 1,47%. Европейские акции накануне выросли, панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 1,0%.

"Это можно назвать отскоком на перепроданном рынке, но скорость роста вызывает некоторую панику среди тех, кто продал на дне", — рассказал один из участников японского фондового рынка.

Циклические акции восстановились после падения в понедельник. Бумаги Japan Airlines и ее конкурента ANA Holdings выросли на 3,42% и 2,88% соответственно. В технологическом секторе также было несколько крупных лидеров. Котировки Sony Group подскочили на 3,99%, акции SoftBank Group подорожали на 2,88%.

Акции автопроизводителей укрепились, поскольку курс иены находится вблизи самого низкого уровня за более чем два десятилетия. Акции Toyota выросли в цене на 2,35%, а Nissan — на 3,23%.

Самым успешным сектором Nikkei был нефтегазовый. Акции этих компаний выросли на 3,74% на фоне роста цен на сырую нефть. Котировки бумаг коммунальных компаний несколько отстали, но сектор вырос на 0,59%.