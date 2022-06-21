МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов во вторник заметно снижается, во многом из-за фиксации прибыли спекулянтами, сильно дешевеет в том числе "Газпром" — на перспективах снижения экспорта газа и повышения налоговой нагрузки, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Курс доллара к иене обновил рекорд с 1998 года

Индекс Мосбиржи к 15.15 мск теряет 1,26%, достигая 2374,15 пункта, долларовый индекс РТС при этом растёт на 1,36%, до 1376,03 пункта, за счёт резкого укрепления рубля на Московской бирже.

Курс доллара расчётами "завтра" в то же время падает на 1,24 рубля, до 54,39 рубля, евро — на 1,75 рубля, до 57,10 рубля.

Рынок к середине дня подвергся фиксации прибыли в ожидании новых международных санкций, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Российские инвесторы по большей части продолжают отыгрывать локальные истории и улучшение новостного фона по отдельным эмитентам", — дополняет Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения стоимости — акции "СПБ Биржи" (-4,38%), "Акрона" (-3,95%), "Аэрофлота" (-3,13%), "Селигдара"(-2,89%), "Интер РАО" (-2,69%), "Газпрома" (-2,62%).

"Газпром также корректировался с локальных пиков на фоне новостей о перспективе сокращения поставок газа в июле из-за необходимости приостановки работы "Северного потока 1" по техническим причинам. Кроме того, в Минфине представили проект, согласно которому компания на фоне высоких цен на газ должна будет дополнительно выплатить 416 миллиардов рублей НДПИ за период с сентября по ноябрь" — поясняет Кожухова.

В лидерах роста цен — акции ПИКа (+8,76%), ЛСР (+7,32%), "Самолёта" (+6,29%), "Новатэка" (+2,86%), "Сегежи" (+1,26%).

Аналитики компании "Фридом финанс" замечают, что котировки строительных девелоперов продолжают отыгрывать перспективы снижения ставки льготной ипотеки до 7% с 9%, так как этот шаг позитивен для рынка жилой недвижимости. "По данным московской мэрии, в мае число выданных льготных ипотечных кредитов утроилось по сравнению с апрельским показателем при снижении ставки по ним с 12% до 9%", — добавляют эксперты.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Прогнозы для индекса Мосбиржи и РТС к завершению сессии: диапазоны 2280–2450 и 1285–1420 пунктов соответственно", — полагают аналитики компании.

А Дмитрий Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" предполагает, что если рубль стабилизируется, а внешний фон сильно не испортится, то индекс Мосбиржи способен возобновить рост с ближайшей целью в районе месячного максимума 2440 пунктов.

Пока же основные российские фондовые индексы борются с растущим курсом рубля, отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".