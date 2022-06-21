МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы активно растут во вторник на возвращении к инвесторам аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов. Трамп предупредил американцев об "огромной проблеме" в экономике США

По состоянию на 15.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,33%, до 30265 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,39%, до 11455 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,42%, до 3728 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что фондовые рынки США откроются ростом. На прошлой неделе решения мировых центробанков подкрепляли пессимизм трейдеров относительно перспектив экономики, что привело к массовому отказу от риска. Сейчас же, при отсутствии важных решений, аппетит риску возвращается.

"Сейчас аппетиту к риску удалось восстановиться, возможно, потому что на этой неделе мы получили долгожданный перерыв от решений центробанков", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) агентство Франс Пресс. В США хотят сократить нефтеприбыль России и расширить поставки

В то же время, по словам эксперта, рост может оказаться временным.

Трейдеры также находятся в ожидании статистики. Аналитики полагают, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 3,7% по сравнению с показателем апреля – до 5,4 миллиона.