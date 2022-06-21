МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Золото во вторник продолжает падать в цене. Доходность казначейских облигаций растет в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок, что оказывает давление на котировки золота, несмотря на ослабление доллара. Курс доллара к иене обновил рекорд с 1998 года

Спот-цены на золото недавно снизились примерно на 0,1%. Фьючерсы на золото подешевели примерно на 0,1%.

Доллар, который обычно является основным драйвером цен на золото, значительно снизился. Между тем, по словам независимого аналитика Росса Нормана, рост доходности казначейских облигаций более чем нивелировал поддержку для котировок со стороны ослабления американской валюты.

Повышение процентной ставки и доходности казначейских облигаций увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим купонного дохода. Доходность 10-летних казначейских облигаций растет, оказывая давление на котировки золота, несмотря на падение доллара.