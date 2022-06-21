МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник поднимаются в среднем на 2-3% после выхода сильной макростатистики и на фоне возвращения аппетита трейдеров к риску, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото продолжают снижаться на фоне сильного падения доллара

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,76%, до 30414,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,05%, до 11127,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,46%, до 3765,2 пункта.

Индексы США растут на фоне макростатистики по рынку недвижимости в стране, которая оказалась лучше ожиданий. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 3,4% к апрелю, до 5,41 миллиона, прогноз предполагал снижение до 5,4 миллиона сделок с 5,61 миллиона в апреле.

В целом мировые фондовые рынки показывают рост, что указывает на возвращение рисковых настроений на рынки: биржи Европы растут в пределах 1%, индексы Азии в основном закрылись ростом. Инвесторы при этом ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на текущей неделе перед конгрессом в среду и четверг: сперва перед банковским комитетом, а затем перед комитетом по финансовым услугам.

Согласно ожиданиям аналитиков, председатель ЦБ укрепит уверенность в том, что регулятор зависим от поступающих экономических данных. Вместе с этим эксперты выражают сомнения в перспективах устойчивого роста фондовых рынков.

"Любые изменения в риторике ФРС будут зависеть от поступающих данных, практически все из которых сейчас представляют событийные риски. С этой точки зрения дальнейшие свидетельства устойчивой инфляции вызовут панику вокруг политики (ФРС — ред.), в то время как любые признаки ослабления роста подтвердят мнение о рецессии", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). Эксперт указывает, что ни одно из этих предположений не указывает на то, что сейчас подходящее время для ралли.