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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220621/837248519.html
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
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Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из динамики торгов на... ПРАЙМ, 21.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск снижается на 1,79 рубля, до 53,84 рубля, евро — на 2,35 рубля, до 56,5 рубля, следует из данных Московской биржи.