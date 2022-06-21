МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль сильно укрепляется к доллару и евро, американская валюта упала ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года, евро уже торгуется по 56,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар дешевеет к евро на возобновлении спроса на риск

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.17 мск снижается на 1,79 рубля, до 53,84 рубля, евро — на 2,35 рубля, до 56,5 рубля, следует из данных Московской биржи.