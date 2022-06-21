МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов во вторник упал на 1,9% по индексу Мосбиржи и при этом вырос по индексу РТС за счет укрепления рубля, следует из данных торгов. Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,9%, до 2358,81 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,65%, до 1379,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск падал на 1,8 рубля – до 53,83 рубля, курс евро — на 2,43 рубля, до 56,42 рубля.