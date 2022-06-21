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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220621/837249031.html
Российский рынок акций упал на 1,9%
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Российский рынок акций по итогам торгов во вторник упал на 1,9% по индексу Мосбиржи и при этом вырос по индексу РТС за счет укрепления рубля, следует из данных торгов. Рублевый... ПРАЙМ, 21.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов во вторник упал на 1,9% по индексу Мосбиржи и при этом вырос по индексу РТС за счет укрепления рубля, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,9%, до 2358,81 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,65%, до 1379,97 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск падал на 1,8 рубля – до 53,83 рубля, курс евро — на 2,43 рубля, до 56,42 рубля.