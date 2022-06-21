МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль во вторник значительно вырос к доллару и евро на продажах валютной выручки экспортерами, доллар обновил максимум с июня 2015 года, а евро — максимум с мая 2015 года, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций упал на 1,9%

Доллар и евро в паре с рублем снизились четвертый торговый день подряд.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1,86 рубля, составив 53,77 рубля, евро опустился на 2,59 рубля, до 56,26 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.15 мск растет на 0,2% — до 114,36 доллара за баррель.

РУБЛЬ НА МАКСИМУМАХ С 2015 ГОДА

Рубль ускорил рост на вечерних торгах к доллару и евро, американская валюта обновила очередной минимум с июня 2015 года, а европейская — минимум с мая того же года.

Доллар максимально опускался до 53,8 рубля, евро падал до 56, 4 рубля.

Продажа экспортной выручки для уплаты налогов толкает рубль вверх. Факторов, которые могли бы ограничить укрепление рубля в текущих условиях, эксперты рынка не видят.

Стоимость нефти марки Brent остается на высоком уровне, котировки удерживаются в районе 114 долларов за баррель.

"Факторами поддержки выступают сохраняющийся дефицит предложения на рынке нефти и отсутствие на текущий момент четкой позиции Администрации США в отношении планов по увеличению добычи в стране", — говорит Евгений Линчик из УК "Первая".

"Американские нефтеперерабатывающие заводы уже эксплуатируют свои мощности очень высокими темпами. Кроме того, несмотря на ограничения со стороны западных стран в отношении экспорта российской нефти, спрос Индии и Китая достиг максимумов, что благоприятно для нефтяных котировок, и также позитивно для российской валюты", — добавляет он.

Эксперт полагает, что в ближайшее время высокое предложение валюты останется ключевым драйвером укрепления рубля, новых факторов пока не предвидится.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" указывает, что высокий уровень цен на энергоносители, в том числе на газ, реализуемый за рубли недружественным европейским странам, а также общее снижение интереса вложений в инвалюту на фоне возможных санкционных рисков, также толкают рубль вверх.

"Локально усиливать поддержку российской валюты могут подготовка компаний к июньским налоговым выплатам и накопление отечественными эмитентами рублёвой ликвидности для выплаты дивидендов за прошлый год", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В середине недели курс рубля к доллару может формироваться в пределах 53-56 рублей, прогнозирует Бахтин.

"В Госдуме одобрили законопроект о параллельном импорте, но пока сложно говорить о том, когда каналы поставки заработают в полную силу", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".