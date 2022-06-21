МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник выросли на 4,5%, почти до 1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Нефть дорожает на факторах спроса и предложения

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне, близком к 1325 долларам (+1,2% к расчетной цене понедельника — 1309,6 доллара). Это стало минимумом торгов. Затем цены прибавили в росте и вскоре достигли максимума в 1396,6 доллара (+6,6%), после чего несколько снизили темпы роста и во второй половине дня росли на 4–5%, а к закрытию торгов дня опустились до 1368 долларов (+4,5%).

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако 15 июня — после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" — снова перешли к резкому росту. Цены впервые с 11 марта вплотную приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но так ее и не достигли.