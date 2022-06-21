МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на общем оптимизме, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на 1,9%

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42%, до 7152,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 5964,66 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 13292,4 пункта.

Во вторник на мировых рынках наблюдался рост спроса на риск после его резкого падения на прошлой неделе. На этом фоне дешевеет доллар, а американские фондовые индексы подскакивают на 2-3%.

Пессимизм на мировых рынках был вызван опасениями трейдеров за глобальную экономику и последствия решений центробанков на нее, поскольку резкое ужесточение политики регуляторов может ухудшить ее состояние.

Как сказал агентству Рейтер руководитель отдела инвестиционной стратегии iShares EMEA в BlackRock Карим Чедид (Karim Chedid), несмотря на ралли в начале недели, ситуация не изменилась – экономический прогноз по-прежнему остается слабым.