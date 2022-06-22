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https://1prime.ru/Financial_market/20220622/837260310.html
Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов впервые с 21 февраля
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Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов, впервые с 21 февраля, на фоне укрепляющегося рубля, следует из данных Московской биржи. Долларовый индекс РТС к 14.45 мск растет на 1,54%,... ПРАЙМ, 22.06.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов, впервые с 21 февраля, на фоне укрепляющегося рубля, следует из данных Московской биржи.
Долларовый индекс РТС к 14.45 мск растет на 1,54%, до 1401,21 пункта. Индекс Мосбиржи перешел к росту — на 0,23%, до 2364,12 пункта.
Акции Сбербанка растут на 1,32%, "Лукойла" — на 2,54%, "Новатэка" — на 1%.