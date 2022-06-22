МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов, впервые с 21 февраля, на фоне укрепляющегося рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть падают на четыре процента на опасениях рецессии в экономике

Долларовый индекс РТС к 14.45 мск растет на 1,54%, до 1401,21 пункта. Индекс Мосбиржи перешел к росту — на 0,23%, до 2364,12 пункта.

Акции Сбербанка растут на 1,32%, "Лукойла" — на 2,54%, "Новатэка" — на 1%.