МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в цене в среду после масштабного ралли предыдущей сессии. Внимание инвесторов сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе, по итогам которого они попытаются оценить темпы будущего повышения процентных ставок. Индекс РТС поднялся выше 1400 пунктов впервые с 21 февраля

В последние сессии американские фондовые индексы демонстрировали колебания. Инвесторы разошлись во мнениях о том, достиг ли рынок дна после резкого падения на опасениях, что активное изменение политики центральных банков может спровоцировать замедление глобальной экономики.

Пауэлл должен выступить в банковском комитете сената сегодня в 14.00 по Гринвичу и в комитете по финансовым услугам палаты представителей в четверг.

Участники рынка будут анализировать его комментарии в поисках подсказок о том, как ФРС будет поддерживать баланс экономического роста, поскольку она планирует повышать ставки для борьбы с инфляцией, которая находится на более чем сорокалетнем максимуме.

На прошлой неделе центральный банк США повысил процентную ставку на три четверти процентного пункта, что стало крупнейшим повышением ставки с 1994 года. Опрос Reuters показал, что экономисты ожидают аналогичного шага в следующем месяце, а затем повышения ставки на полпроцента в сентябре.

Нефтяные цены упали более чем на 4%. Президент США Джо Байден призвал к снижению налогов на топливо, чтобы сократить расходы автомобилистов, на фоне обострения отношений между Белым домом и нефтяной промышленностью США.

Акции Devon Energy и Marathon Oil упали в цене примерно на 5% на премаркете. Эти бумаги стали лидерами снижения среди нефтегазовых компаний.

На момент написания статьи котировки фьючерсов e-mini на индекс DJIA снизились на 1,25%, или 381 пункт, S&P 500 — на 1,45%, или 54,5 пункта, а Nasdaq 100 — на 1,67%, или 193,25 пункта.

Во вторник основные индексы завершили сессию с повышением более чем на 2%. Лидировали акции компаний с крупнейшей капитализацией и бумаги компаний энергетического сектора, после того как индекс S&P 500 на прошлой неделе подтвердил, что находится на территории медвежьего рынка, и зафиксировал самое большое недельное процентное снижение с марта 2020 года.

Базовый индекс упал более чем на 21% с рекордного максимума закрытия 3 января.

Акции компаний c мегакапитализацией и технологических компаний снизились. Так, бумаги Tesla Inc снизилась в цене на 2,3% после роста на 9,3% на предыдущей сессии, что стало лучшим однодневным показателем с 31 января.

Акции Boeing Co подешевели на 1,8% после того, как производитель самолетов предупредил о проблемах с цепочкой поставок, которые, вероятно, сохранятся почти до конца 2023 года.