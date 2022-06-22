МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цены на золото перешли к росту. Привлекательность этого металла в качестве защитного актива усилилась на фоне опасений относительно возможной рецессии. Инвесторы будут следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом в ожидании сигналов относительно дальнейшей стратегии центрального банка. Фондовые индексы США падают в ожиданиях выступления главы ФРС

Спот-цены на золото недавно выросли примерно на 0,3%. Фьючерсы на золото на COMEX торгуются с повышением на 0,1%.

Мировые фондовые индексы снижаются на фоне беспокойства относительно замедления мировой экономики и повышения процентных ставок.

Между тем растущие цены на продовольствие привели к ускорению годовой инфляции в Великобритании в мае до 40-летнего максимума 9,1%.

"Опасения относительно рецессии и инфляции могут привлечь спрос на золото в качестве защитного актива. Это не означает, что все будут спешить покупать золото, однако инвесторы сейчас явно держат этот металл", — отметил Карстен Менке из Julius Baer.

"С другой стороны, центральные банки, в частности ФРС США, очень агрессивно ужесточают политику", — подчеркнул он.

Между тем индекс доллара ICE прибавил примерно 0,1%, ограничивая потенциал роста цен на золото.

Джером Пауэлл выступит перед конгрессом в среду и в четверг. На прошлой неделе ФРС повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов, чтобы сдержать растущую инфляцию.

Если Пауэлл просигнализирует о возможности повышения ставки на 75 базисных пунктов и в июле, доллар и доходность казначейских облигаций могут продолжить расти, что окажет давление на золото, отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

"Если же Пауэлл не будет сигнализировать о столь значительном ужесточении денежно-кредитной политики, что наиболее вероятно, цены на золото могут остаться относительно стабильными", — добавил Евангелиста.

Рост процентных ставок и доходности казначейских облигаций увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим купонного дохода.

Между тем фьючерсы на серебро недавно торговались с понижением примерно на 1,3%, платина