МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Курс доллара евро в среду вечером продолжает снижаться на заявлениях Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Рубль стабилизировался после утренних завоеваний

По состоянию на 18.25 мск курс евро к доллару растёт до 1,0593 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0525 доллара. До начала выступления главы ФРС показатель находился на уровне 1,0546 доллара.

Курс доллара к иене уменьшается в то же время до 135,86 иены со 136,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 103,99 пункта.

Инвесторы оценивают тезисы Пауэлла в рамках его выступления перед сенатом. Глава ФРС заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учётной ставки будет уместным. Он также отметил, что Федрезерв будет корректировать свою монетарную политику в соответствии c изменением состояния экономики и динамики роста потребительских цен.

По итогам прошлого заседания ФРС повысила учетную ставку сразу на 75 базисных пунктов.