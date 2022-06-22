МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются, инвесторы оценивают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который во много развеял страхи рецессии, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара ускорил падение к евро на заявлениях главы ФРС

По состоянию на 18.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,41%, до 30655,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,94%, до 11173,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3787,63 пункта.

Внимание трейдеров в среду было обращено к выступлению Пауэлла перед конгрессом. Так, председатель ФРС отметил, что хотя высокая инфляция и была "сюрпризом", но экономика США "очень сильна" и у ФРС есть хорошие возможности для более жесткой монетарной политики.

Федрезерв ранее в июне снова повысил ключевую ставку, причём сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. Регулятор вместе с этим повысил прогноз инфляции на текущий год — до 5,2% с 4,3%, и на пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл спрогнозировал, что цены продолжат расти, несмотря на предпринимаемые попытки добиться ее снижения.

Рынки ожидают, что регулятор продолжит политику ужесточения монетарной политики. По данным CME Group, почти 91% аналитиков ожидают, что по итогу июльского заседания учётная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.