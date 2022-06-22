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https://1prime.ru/Financial_market/20220622/837263859.html
Российский рынок акций вырос на 0,62%
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Российский рынок акций умеренно вырос на 0,62% по индексу Мосбиржи, сильнее поднялся по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 22.06.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос на 0,62% по индексу Мосбиржи, сильнее поднялся по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,62%, до 2373,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,69%, до 1403,36 пункта.
В лидерах роста — акции "Яндекса" (+4,32%), "Лукойла" (+2,32 %), "Новатэка" (+2,81 %) и бумаги банковского сектора: ВТБ (+1,68%), префы Сбербанка (+3,65%) и его обыкновенные акции (+3,11%).
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 49 копеек — до 53,29 рубля, курс евро рос на 13 копеек, до 56,39 рубля.