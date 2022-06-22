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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220622/837264410.html
Курс доллара потерял 63 копейки, евро подрос на 17 копеек
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Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 22.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 63 копейки и опустился до 53,15 рубля, евро подрос на 17 копеек, до 56,43 рубля.