МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос на 0,62%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 63 копейки и опустился до 53,15 рубля, евро подрос на 17 копеек, до 56,43 рубля.