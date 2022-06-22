МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером поднимается, доллар дешевеет к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об инфляции, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара потерял 63 копейки, евро подрос на 17 копеек

По состоянию на 19.04 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1840,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,43% — до 21,457 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,39%, до 104,03 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, так как в этом случае драгоценный металл становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

На курс доллара влияют комментарии председателя Федрезерва Пауэлла, который ранее в среду заявил, что хотя высокая инфляция и была "сюрпризом", но экономика США "очень сильна" и у ФРС есть хорошие возможности для более жесткой монетарной политики. Джером Пауэлл также отметил, что ФРС будет корректировать свою монетарную политику в соответствии c изменением состояния экономики и динамики роста потребительских цен.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости золота. В то же время в текущих условиях ужесточение политики, как опасаются трейдеры, может спровоцировать рецессию, и вместе с этим рынки оценивают, будет ли регулятор ускорять темпы повышения ставки.