2022-06-22T19:37:02+03:00
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2022-06-22T19:37:02+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220622/837264576.html
Акционеры МТС утвердили дивиденды в размере 33,85 рублей на акцию
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Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 руб на акцию, следует из материалов компании. "Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по... ПРАЙМ, 22.06.2022
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 руб на акцию, следует из материалов компании.
"Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2021 финансового года в размере 66,335 миллиарда рублей или 33,85 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", — говорится в материалах.