МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 руб на акцию, следует из материалов компании. Российский рынок акций вырос на 0,62%

"Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2021 финансового года в размере 66,335 миллиарда рублей или 33,85 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", — говорится в материалах.