МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением на фоне падения цен на нефть и рекордной за 40 лет инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть замедлили падение на ослаблении доллара

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,88%, до 7089,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 5916,63 пункта, немецкий DAX — на 1,11%, до 13144,28 пункта.

На фоне падения стоимости нефти более чем на 3% энергетический индекс Европы уменьшился на 3,3%, а акции таких энергетических компаний как BP, Shell, TotalEnergies и Equinor подешевели на 3,1%, 3,5%, 2,9% и 4,9% соответственно.

На динамике европейских торгов негативно отразились и данные о годовой инфляции в Великобритании, которая по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% месяцем ранее.

Трейдеры также оценивали выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла. Он заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным. Он также отметил, что Федрезерв будет корректировать свою монетарную политику в соответствии c изменением состояния экономики и динамикой роста потребительских цен.