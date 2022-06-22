МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов среды почти достигли отметки в 1385 долларов за тысячу кубометров, выросли на 1,1%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржи Европы снизились на фоне падения стоимости нефти

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию среды в минусе, стоили 1352,8 доллара (-1,2% к расчетной цене вторника — 1369,7 доллара), снижаясь в первые минуты до 1340,8 доллара (-2,1%), что стало минимумом торгов. Затем котировки перешли к росту, темпы которого разгонялись до 5%. Ценовой максимум составил 1439,5 доллара за тысячу кубометров. Последние фьючерсы продавались за 1384,3 доллара (+1,1%).

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако 15 июня — после сообщений "Газпрома" о снижении поставок по "Северному потоку" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" — снова перешли к резкому росту. Цены впервые с 11 марта вплотную приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, но так ее и не достигли.