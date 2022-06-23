МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американский рынок впал в медвежий тренд из-за ухудшения ситуации в экономике и одновременного ужесточения монетарной политики ФРС. Инвесторы начали активнее закладывать в цены вероятность рецессии и больше сворачивать маржинальные позиции, которые обходятся все дороже и которых на рынке по-прежнему остается довольно много. Мы ожидаем, что в скором времени Уолл-Стрит будет чаще пересматривать прогнозы по корпоративным прибылям — так же, как и сами компании будут корректировать прогнозы по прибыли и выручке на этот год. Текущий прогнозный рост прибыли в 2022 году на 9,6% по компаниям S&P 500 (по данным Refinitiv) выглядит весьма оптимистично. В США обеспокоились влиянием санкций на продовольствие

Причем продавать могут не только фонды акций, но и розничные инвесторы, доля которых на рынке существенна. Из-за устойчиво высокой инфляции расходы американцев сильно выросли, особенно траты на еду, топливо и обслуживание ипотеки. По последним данным, цены на еду повысились в мае на 10,1% г/г, на бензин — почти на 50% г/г, а средняя 30-летняя фиксированная ипотечная ставка приближается к 6%. На фоне этого американцы могут продавать акции, чтобы поддержать свои расходы. Хуже всего то, что администрация Байдена слишком занята антироссийской политикой, и сейчас даже нет рабочего плана по помощи бизнесу и потребителям, поэтому можно ожидать, что экономические отчеты будут выходить слабые в следующие месяцы.

На мой взгляд, медвежий тренд еще не пройден полностью. В ближайшее время можем увидеть новые локальные минимумы. Распродажи будут усиливаться срабатыванием стоп-лоссов и маржин-коллов, которые технически добавляют предложение в «стакан». До конца лета индекс S&P 500 может спуститься до уровня 3250-3300 пунктов. О восстановлении до максимумов пока сложно говорить, так как все будет зависеть от экономического и политического контекста, и пока американский центробанк находится на пути снижения ликвидности в стране, а сама экономика ослаблена, я бы не делала ставку на серьезный рост.

Медвежий рынок можно сравнить с отливом, во время которого все лодки падают, и истинно защитные активы практически не найти. Даже золото может в начале упасть из-за нужды в ликвидности. Можно сохранять долю наличных средств, поскольку кэш — это актив с нулевым риском. Его сейчас, конечно, съедает, инфляция, но наличные пригодятся, чтобы потом купить перспективные подешевевшие активы.

Мы рекомендуем держать в списке «на покупку» истории долгосрочного роста — здравоохранение и биотехнологии в частности, кибербезопасность, полупроводники, зеленая энергетика. Даже во время рецессии эти ниши будут держаться лучше экономики в целом. Для снижения рисков лучше заходить через биржевые фонды ETFs, которые за одну сделку обеспечивают диверсификацию, и часто плата за управление покрывается дивидендным доходом.

Мы выделяем следующие ETFs: First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (тикер CIBR) в кибербезопасности, в биотехнологиях — iShares Biotechnology ETF (тикер IBB) и в зеленой энергетике — iShares Global Clean Energy ETF(тикер ICLN). Но тут нужно также понимать, что это кейсы для долгосрочных инвесторов.