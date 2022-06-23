МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Евро в четверг снизился против большинства других валют после выхода слабых индексов менеджеров по снабжению (PMI) для Германии и Франции. Эти данные подтвердили, что экономике еврозоны сложно набрать импульс, и подтолкнули трейдеров к пересмотру прогнозов повышения ключевой ставки Европейского центрального банка. Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании статистики по рынку труда

Рост цен в еврозоне в июне обусловил сокращение спроса на товары промышленного производства самым быстрым темпом с мая 2020 года, а предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны снизился до минимума почти за два года 52,0 с 54,6 в мае.

"Индексы оказались не настолько сильными, как ожидалось", — сказал экономист Equiti Capital Стюарт Коул.

"Руководители ЕЦБ учтут вышедшие сегодня данные, но предпочтут дождаться подтверждения со стороны объективных данных, прежде чем сменить направление".

После выхода данных рынки учитывали в котировках повышение процентных ставок в июле примерно на 30 базисных пунктов против 34 в понедельник. Они также понизили ожидания суммарного повышения ставок к концу 2022 года, до 161 базисного пункта с 176 в понедельник.

На момент написания статьи пара евро/доллар США снизилась на 0,6% до 1,0498, опустившись ниже отметки 1,05 уже третий раз на этой неделе. Против японской иены евро снизился более чем на 1%.

Потери евро приподняли доллар США с достигнутых ранее минимумов, обеспечив ему рост против других основных валют. Ослабление доллара было спровоцировано осторожными заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, негативно повлиявшими на настроения инвесторов.

Рынки с высокой степенью уверенности ожидают, что в июле ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов. В то же время некоторые аналитики прогнозируют, что ЕЦБ и Банк Англии выберут менее агрессивные траектории ужесточения политики, чтобы не рисковать ростом экономики.

Пауэлл сказал в среду, что вероятность рецессии "определенно существует", отразив опасения рынков по поводу того, что темп повышения ставок ФРС может затормозить рост экономики. Позднее в четверг Пауэлл выступит в палате представителей.

Норвежская крона не получила устойчивой поддержки со стороны повышения в четверг процентной ставки центрального банка на 50 базисных пунктов, что вдвое превысило ожидания большинства экономистов и стало самым большим единовременным повышением ставок с 2002 года.

После объявления о повышении ставки крона немного выросла против доллара США, но потом отступила, в то время как доллар рос против других основных валют. На момент написания статьи крона торговалась против доллара со снижением на 0,6% и почти без изменений против евро.