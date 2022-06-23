МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг упала на 4,7%, до 43 301 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций показывает умеренный рост в ходе торгов четверга

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов также существенно снизилась — на 2,7%, до 40 293 рублей за тонну. А стоимость дизельного топлива упала на 1,4%, до 54 230 рублей за тонну.

Цена авиакеросина, напротив, выросла на 0,5%, до 64 861 рубля, а мазута — на 0,6%, составив 19 155 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) по итогам торгов подешевели на 1,1%, до 8 793 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Цены опускались в начале июня до уровня "ковидного" апреля 2020 года.