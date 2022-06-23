МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует запускать неспонсируемые ETF (иностранные фонды, допущенные к торгам без согласия эмитента), сказал журналистам после собрания членов НП РТС глава торговой площадки и президент НП РТС Роман Горюнов. "СПБ Биржа" не планирует создавать дочерние структуры за рубежом

"Мы не считаем, что это (выход неспонсируемых ETF — ред.) неактуально. Мы считаем, что это, наоборот, актуально, потому что это существенно диверсифицирует риски инвестора. Те, которые заблокированы, они уже заблокированы, но это не значит, что в мире не осталось других ETF, которыми нельзя торговать", — сказал Горюнов.

В июне 2021 года Банк России насчитал не более 500 неспонсируемых (используемых без согласия эмитента) иностранных ETF, которые могли быть запущены с 1 апреля 2022 года на торгах российских бирж, однако идея не реализовалась. На текущий момент спонсируемый ETF компании FinEx не торгуется на Московской бирже.

Управляющая компания FinEx, провайдер биржевых инвестиционных фондов (ETF), в начале июня объявила о намерении закрыть рублевый фонд еврооблигаций российских эмитентов FXRB. Согласно материалам FinEx, инвесторы потеряли все вложенные в этот фонд деньги.

Российские биржи, по подсчетам Банка России, смогут допустить к торгам не более 500 ETF, сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.