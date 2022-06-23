МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россияне в 2021 году стали чаще расплачиваться наличными: доля предпочитающих наличные деньги для повседневных расчетов выросла за год на 3 процентных пункта — до 33%, говорится в материалах ЦБ. Эксперт рассказал, что сейчас нужно сделать с наличной валютой

"33% — доля граждан, предпочитающих наличные деньги для повседневных расчетов (в 2020 году — 30%). Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла с 858 до 975 рублей", — пишет регулятор.

Наиболее востребованными номиналами у россиян являются 100 рублей при оплате товаров и услуг и 1000 рублей при снятии наличных денег в банкомате.

По данным ЦБ, в течение прошлого года 91% населения России не получали поддельные банкноты. При получении фальшивых банкнот граждане чаще всего возвращают их тем, от кого получили (47%), а также рвут и выбрасывают их (24%). Лишь 12% граждан обращаются в полицию при получении денежной подделки и 7% передают ее в банк для экспертизы. При этом каждый десятый оставляет себе фальшивую купюру.