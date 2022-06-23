МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на природный газ на NYMEX в четверг снизились до 8-недельного минимума. Приостановка экспортного СПГ-терминала Freeport продолжает оказывать давление на рынок. Цены на нефть в четверг восстанавливаются после падения

Июльские фьючерсы на газ на NYMEX недавно торговались с понижением примерно на 2%, нацелившись на минимум закрытия с 25 апреля.

Индекс относительной силы (RSI) впервые с сентября 2020 года четвертый день подряд находится ниже 30, указывая на перепроданность фьючерсов.

Кроме того, на рынке ожидают выхода данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам. Аналитики считают, что запасы в подземных хранилищах (ПХГ) США на отчетной неделе увеличились менее значительно, чем обычно, поскольку спрос на газ для генерации электроэнергии вырос из-за сильной жары в некоторых регионах страны.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем полагают, что запасы газа в ПХГ США на неделе 11-17 июня выросли на 65 млрд кубических футов. По итогам аналогичной недели прошлого года запасы выросли на 49 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее увеличение для отчетного периода составляет 82 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа составил 2,160 трлн кубических футов. Это на 13,6% ниже по сравнению со средним 5-летним значением, составляющим 2,418 трлн кубических футов.