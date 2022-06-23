МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Соединенное королевство сделало исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в РФ банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства в четверг. Британия ввела новые санкции против России

В документе был указан ряд исключений и уточнений к ранее введенному запрету. Так, санкции "не применяются к … экспорту или доставке банкнот, если … экспорт или доставка необходимы для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или их ближайшими родственниками, путешествующими с ними". При этом имеющаяся сумма не должна превышать "10 тысяч фунтов или их эквивалента в любой официальной валюте Европейского союза".

Также разрешено использование средств на "официальные цели дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом".

Помимо этого, санкции не распространяются на действия лица, "которое не знало и не имело разумных оснований подозревать, что банкноты в конечном итоге: будут экспортированы… или предоставлены лицу, связанному с Россией; или для использования в России".