МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций, выкуп еще 0,5% ожидается в ближайшее время, сообщила компания. Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

Речь идет об облигациях "Яндекса", выпущенных в 2020 году и имеющих срок погашения в марте 2025 года.

"Яндекс закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций. Все выкупленные облигации были погашены в соответствии с условиями облигационного займа. Ожидается, что в ближайшее время будет завершен выкуп еще 0,5% конвертируемых облигаций", — сообщает компания.

По условиям соглашения за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций держатели облигаций получат 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V.Согласно условиям выпуска облигаций, в случае приостановки торгов акциями на бирже Nasdaq более чем на пять дней владельцы имеют право потребовать от компании выкупить их активы. Nasdaq приостановила торги ценными бумагами ряда российских компаний, в том числе "Яндекса", с 28 февраля.

"Яндекс" договорился с членами специального комитета держателей его акций и продлил период погашения облигаций сначала до 7 июня, а затем — до 6 июля. Также компания 10 июня заключила предварительное соглашение с комитетом о ключевых условиях выкупа. Десять дней спустя, 20 июня, "Яндекс" договорился с держателями 93,2% конвертируемых облигаций об их выкупе и подписал соглашение.