МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к иене ускорил снижение в четверг вечером после статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Курс евро упал к доллару на экономических данных по еврозоне

По состоянию на 18.30 мск курс доллара к иене уменьшается до 134,61 иены со 136,26 иены. До выхода статистики показатель находился на уровне 135,1 иены.

Курс евро к доллару снижался до 1,0514 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0565 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 104,27 пункта.

Трейдеры обратили внимание на американскую статистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 18 июня, снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 229 тысяч.

Рынки также продолжают оценивать тезисы председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла. Днем ранее он заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным.