Стоимость золота несколько опускается за счет удорожания доллара к мировым валютам
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером несколько опускается за счет удорожания доллара к мировым валютам, рынки обращают внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла со второго выступления перед конгрессом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1836,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,67% — до 21,277 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 104,38 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на золото, так как в этом случае металл становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
В четверг глава ФРС вновь выступает перед конгрессом. Так, Пауэлл заявил, что цены на нефть и на большую часть продуктов питания не находятся под контролем Федеральной резервной системы. Днем ранее он заявил, что Федрезерв по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным. Сигналы о монетарной политике ФРС США влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото.
ФРС в июне повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. По данным CME Group, почти 96% аналитиков ожидают, что по итогам июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220623/837277989.html