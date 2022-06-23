МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером несколько опускается за счет удорожания доллара к мировым валютам, рынки обращают внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла со второго выступления перед конгрессом, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара усилил снижение к иене на фоне данных по рынку труда США

По состоянию на 18.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1836,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,67% — до 21,277 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 104,38 пункта. Укрепление доллара сдерживает спрос на золото, так как в этом случае металл становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В четверг глава ФРС вновь выступает перед конгрессом. Так, Пауэлл заявил, что цены на нефть и на большую часть продуктов питания не находятся под контролем Федеральной резервной системы. Днем ранее он заявил, что Федрезерв по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным. Сигналы о монетарной политике ФРС США влияют на курс доллара, к которому чувствительно золото.

ФРС в июне повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. По данным CME Group, почти 96% аналитиков ожидают, что по итогам июльского заседания учетная ставка вновь будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.